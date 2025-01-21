Kırıkhan'daki PVC Fabrikasında Yangın Çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçede faaliyet gösteren bir PVC fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.