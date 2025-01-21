Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Kırıkhan'daki PVC Fabrikasında Yangın Çıktı

Kırıkhan'daki PVC Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir PVC fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçede faaliyet gösteren bir PVC fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
img

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
img

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
img

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı

İkisinin de Süper Lig defteri kapandı
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.