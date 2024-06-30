Kırıkhan'daki Gölbaşı Gölü Su Sümbülleriyle Yeşile Büründü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, yüzeye çıkan su sümbülleriyle adeta yeşile büründü. Amik Gölü'nün kaynağı olarak bilinen göl, su sümbülleriyle farklı bir görünüme kavuştu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, yüzeye çıkan su sümbülleriyle adeta yeşile büründü.
Adalar Mahallesi sınırında yer alan ve 1960'lı yıllarda kurutulan Amik Gölü'nün kaynağı olarak bilinen gölü, su sümbülleri kapladı.
"Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen göl, özellikle yaz aylarında sayıları artan su sümbülleriyle farklı bir görünüme kavuştu.