Kırıkhan'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evde yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Ev sahibi tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde A.T'ye ait evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, evde 21 kök Hint keneviri, 123 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 19 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibi A.T. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.