Kırıkhan ilçesinde 148 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yapılan üst aramasında ve evinde 148 uyuşturucu hap bulunan İ.H. adlı zanlı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince şüpheli İ.H'nin üst aramasında ve ikametinde 148 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel