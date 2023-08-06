Kırıkhan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında Kırıkhan ilçesinde bulunan bir konteyner kente operasyon düzenledi. Ekipler, B.Y'nin sırt çantasında ve M.G'nin ikametinde yaptığı aramada 31 uyuşturucu etkili hap, 6,85 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.