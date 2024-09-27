Kırıkhan'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 8 Bin 400 Hap Ele Geçirildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulan otomobilde 8 bin 400 uyuşturucu hap bulunurken, sürücü S.K. gözaltına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 8 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde narkotik suçlarla mücadele kapsamında alınan ihbar üzerine S.K. idaresindeki otomobili durdurdu.
Ekiplerin narkotik dedektör köpeğiyle araçta yaptıkları aramada, iç tavan bölümünde gizlenen 8 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü S.K. gözaltına alındı.