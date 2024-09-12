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Kırıkhan'da Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucu bir otomobil beton mikseri tarafından altına alınarak sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken diğer kişi ise ağır yaralandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Hassa istikametinden Kırıkhan istikametine seyir halindeki henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EAV 26 plakalı beton mikseri Ilıkpınar Mahallesi mevkiinde önündeki seyir halindeki 31 AAF 160 plakalı otomobili altına alarak yaklaşık 30 metre sürükledi. Kazayı görenler 112 sağlık ekipleri ve güvenlik birimlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbiri alırken 112 sağlık ekipleri kaza sonucu hurdaya dönen araçtaki 2 kişiyi çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Kazada Osman Erdoğan hayatını kaybederken Ahmet Kuru ise ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Kuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK /HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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