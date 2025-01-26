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Kırıkhan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kırıkhan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 otomobil ve 1 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Gölbaşı mevkisinde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AHU 417 ve 31 MD 2606 plakalı otomobiller ile Mesut S. idaresindeki 31 ACF 93 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobillerdeki 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mesut S, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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