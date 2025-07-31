Kırıkhan'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Tutuklandı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinin silahlı saldırıya uğraması sonucu gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Güvenlik kameraları incelenerek tespit edilen şüphelilerden H.B.T. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerine silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 23 Temmuz'da tarım ürünleri satışı yapan bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 780 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin N.P, O.B.Ö. ve H.B.T. olduğunu tespit etti.

Zanlılar eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde, ruhsatsız tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, N.P. ve O.B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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