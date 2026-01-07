Haberler

Kumycudan 4 kilogram altını alan silahlı soyguncular tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı iki şüpheli, bir kuyumcudan 3 dakikada 4 kilo altın çalarak kaçtı. Olayla ilgili yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, soyguncuların gömdükleri altınlar da bulundu.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, silahlı ve kasklı 2 şüpheli, girdikleri kuyumcuda 3 dakikada 4 kilo altını alarak kaçmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Soyguncuların kuyumcudan gasbettikleri altınlar ise gömdükleri yerde bulundu.

Olay, 4 Ocak'ta saat 14.30 sıralarında Kırıkhan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Suriye uyruklu Zaher Alshabb'a ait kuyumcuya gelen kasklı 2 şüpheli, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfekle tehdit ettikleri iş yerinde bulunan 4 kişiyi masanın arkasına geçirdi. Şüpheliler, vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri torbaya doldurarak kısa sürede olay yerinden kaçtı. Silahlı soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin silahlı şekilde iş yerine girdikleri ve altınları topladıkları anlar yer aldı. Soygundan sonra iş yerinde yapılan incelemede 4 kilo altının çalındığı belirlendi.

ALTINI 4 TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Olayın ardından başlatılan soruşturmada KGYS, PTS ve işyeri güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler C.T., A.A., A.T., Z.G.H. ve İ.T., polisin düzenlediği baskında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, kuyumcudan gasbettikleri altınları 4 farklı yere gömdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin verdikleri adreslere giden polisler, toprağa gömülen altınlara ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakim karşısına çıktı. C.T., A.A., A.T., Z.G.H. hakkında tutuklama kararı veren hakim, İ.T.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
