Kırıkhan'da Sanayi Sitesinde 5 Otomobilde Yangın Çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sanayi sitesindeki 5 otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanenin önünde duran araçlardan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler nedeniyle 5 otomobilde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.