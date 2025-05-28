Kırıkhan'da Saman Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Kırıkhan'da Saman Yüklü Tırda Yangın Çıktı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saman yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında tırda hasar meydana geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alsancak Mahallesi'nde, sürücünün ismine henüz ulaşılamayan saman yüklü tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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