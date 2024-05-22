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Kırıkhan'da Ruhsatsız Tabanca ve Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evlerinde ruhsatsız tabanca ve sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca silahlar, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evlerinde ruhsatsız tabanca ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, ruhsatsız 5 tabanca, 2 şarjör, 5 fişek, av tüfeği, 350 gram sentetik uyuşturucu, motor ve şasi numaraları silinmiş 2 motosiklet ele geçirildi.

Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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