Kırıkhan'da Otomobil Çarpışması: 1 Çocuk ve 1 Kadın Yaralandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir çocuk ile bir kadın yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir çocuk ve bir kadın yaralandı.

Kaza 16.45 sıralarında Alsancak Mahallesi Karadurmuşlu kavşağında meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen 31 AIG 127 plakalı otomobil, 31 HK 661 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kadın ve bir çocuk, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)