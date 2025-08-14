Kırıkhan'da Orman Yangını Çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Bektaşlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale için helikopterler ve arazözler sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kasım NARCI/ KIRIKHAN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
