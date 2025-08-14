Kırıkhan'da Orman Yangını Çıktı

KIRIKHAN'DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kasım NARCI/ KIRIKHAN(Hatay),