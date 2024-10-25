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Kırıkhan'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Kırıkhan'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan bir müstakil evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü, ancak evde hasar oluştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

Menderes Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

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