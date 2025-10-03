Haberler

Kırıkhan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kırıkhan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir sürücü hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden 1'i öldü diğeri ağır yaralandı.

N.K. idaresindeki 01 AEM 471 plakalı motosiklet, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde Y.D. idaresindeki 31 ATK 045 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Y.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
