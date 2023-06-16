Kırıkhan'da Mesire Alanında Yağma ve Kasten Yaralama Olayı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir mesire alanında 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir mesire alanında "yağma" ve "kasten yaralama" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir mesire alanında meydana gelen "yağma" ve "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, şüpheliler M.C.B, C.M.K, E.A, A.B. ve K.Ç. saklandıkları Alsancak Mahallesi'nde yakalandı.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan 5 zanlı, ifadelerinin alınması sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.