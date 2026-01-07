Hatay'daki kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 kilogram altının gasbedildiği kuyumcu soygunuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ve yakalamalara dair bilgiler paylaşıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 kilogram altının gasbedildiği silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Polis ekipleri, Yeni Mahalle'de 4 Ocak'ta Suriye uyruklu Zaher Alshab'a ait kuyumcudan 4 kilogram altını silah zoruyla gasbeden zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen zanlılar C.T, A.A, A.T, Z.H.G. ile İ.T'yi gözaltına aldı.
Ekipler, olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ve toprağa gömüldüğü belirlenen altınları ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak'ta yüzlerini taktıkları kaskla gizleyen 2 zanlı, Alshab'a ait kuyumcuya girmiş, çalışanları tabancayla tehdit edip vitrindeki altınlar ve kasadaki parayı çalan zanlılar, kendilerini araçta bekleyen 2 şüpheliyle olay yerinden kaçmıştı.