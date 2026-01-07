Haberler

Hatay'daki kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 kilogram altının gasbedildiği kuyumcu soygunuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ve yakalamalara dair bilgiler paylaşıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 kilogram altının gasbedildiği silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, Yeni Mahalle'de 4 Ocak'ta Suriye uyruklu Zaher Alshab'a ait kuyumcudan 4 kilogram altını silah zoruyla gasbeden zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen zanlılar C.T, A.A, A.T, Z.H.G. ile İ.T'yi gözaltına aldı.

Ekipler, olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ve toprağa gömüldüğü belirlenen altınları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak'ta yüzlerini taktıkları kaskla gizleyen 2 zanlı, Alshab'a ait kuyumcuya girmiş, çalışanları tabancayla tehdit edip vitrindeki altınlar ve kasadaki parayı çalan zanlılar, kendilerini araçta bekleyen 2 şüpheliyle olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti
Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması

Başsavcılıktan Eren Elmalı için bahis açıklaması