Kırıkhan'da Kamyon Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, S.İ. tarafından kullanılan bir kamyonun karşıya geçmeye çalışan Zeynep Alkır'a çarpması sonucu genç kadın ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
S.İ'nin kullandığı 46 AHC 114 plakalı kamyon, Kırıkhan-Antakya yolunun Alsancak mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Zeynep Alkır'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Alkır, sağlık ekibince kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Alkır'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı, S.İ. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel