Kırıkhan'da İki Otomobilin Çarpışması: 4 Yaralı

Kırıkhan'da İki Otomobilin Çarpışması: 4 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İ.S'nin kullandığı 31 AZK 449 plakalı otomobil ile Ö.Ö. yönetimindeki 79 ACE 022 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolu Ceylanlı Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
