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Kırıkhan'da Gönüllüler ve Çocuklar Konteyner Kentin Çevresini Temizledi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, gönüllüler ve çocuklar konteyner kentin etrafında çevre temizliği yaptı. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki konteyner kentte bir araya gelen gönüllüler ve çocuklar konteyner kentin çevresindeki ağaçlık alanda biriken çöpleri topladı. Gönüllü çevreci Zeynep Sağıroğlu, yaşanan depremin ardından çocukların doğaya sahip çıkmalarından mutluluk duyduklarını söyledi. Depremlerin ardından plastik ve karton ürün kullanımının arttığını anlatan Sağıroğlu, bu ürünlerin geri dönüşümü için çocuklarla etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, gönüllüler ve çocuklar konteyner kentin etrafında çevre temizliği yaptı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki konteyner kentte bir araya gelen gönüllüler ve çocuklar konteyner kentin çevresindeki ağaçlık alanda biriken çöpleri topladı.

Gönüllü çevreci Zeynep Sağıroğlu, AA muhabirine, yaşanan depremin ardından çocukların doğaya sahip çıkmalarından mutluluk duyduklarını söyledi.

Depremlerin ardından plastik ve karton ürün kullanımının arttığını anlatan Sağıroğlu, bu ürünlerin geri dönüşümü için çocuklarla etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kırıkhan Mimar Hatay Güncel Haberler

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