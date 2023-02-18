Kırıkhan'da depremde ölen yakınlarını bulamayanlar için kan örneği alma merkezleri kuruldu Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen cenazelerle ilgili enkazda yakınlarını kaybeden kişilerin DNA testi için kan numunelerini Kırıkhan Devlet Hastanesinde kurulan merkeze verilebileceği bildirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen cenazelerle ilgili enkazda yakınlarını kaybeden kişilerin DNA testi için kan numunelerini Kırıkhan Devlet Hastanesinde kurulan merkeze verilebileceği bildirildi. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, depremlerinin ardından soruşturma başlatıldığı, ilçede vefat edenlerin ölü muayene ve kimlik belirleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Başsavcılık koordinesinde hekimler eşliğinde DNA incelemesi yapılmak üzere kimliği tespit edilemeyen cenazelerden kan örneği alındığı aktarılan açıklamada, "Cenazelerini bulamadığını belirten kişilerin birinci derecede yakınlarından kan örneklerinin alınması, alınan örneklerin karşılaştırılması için Kırıkhan Devlet Hastanesi morg girişinde bulunan AFAD çadırında 24 saat, kan örneği alma merkezleri kurulmuştur." ifadesi kullanıldı. İlçede 1650 ölü muayenesi yapıldığı, 14 cenazenin ise kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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