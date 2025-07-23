Kırıkhan'da Çöp Konteyneri Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarındaki bir çöp konteynerinin 2 kişi tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye, zanlıların yakalanması için araştırma başlattı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarındaki çöp konteynerinin 2 şüpheli tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, Kırıkhan-Antakya kara yolunun stadyum mevkisindeki çöp konteynerinin çalınması üzerine araştırma yapıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen belediye ekipleri, 2 şüphelinin çaldıkları konteyneri plakası tespit edilemeyen minibüsle götürdüklerini belirledi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü

Genç kadın, evinde korkunç halde bulundu! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak

Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.