Kırıkhan'da Çöp Konteyneri Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarındaki bir çöp konteynerinin 2 kişi tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye, zanlıların yakalanması için araştırma başlattı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarındaki çöp konteynerinin 2 şüpheli tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, Kırıkhan-Antakya kara yolunun stadyum mevkisindeki çöp konteynerinin çalınması üzerine araştırma yapıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen belediye ekipleri, 2 şüphelinin çaldıkları konteyneri plakası tespit edilemeyen minibüsle götürdüklerini belirledi.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel