Kırıkhan'da Çatı Katında Yangın: 3 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

408 Evler Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.