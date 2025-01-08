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Kırıkhan'da Çatı Katında Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kırıkhan'da Çatı Katında Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının sobadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alsancak Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatı katındaki dairede, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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