Kırıkhan'da Çatı Katında Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının sobadan kaynaklandığı düşünülüyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alsancak Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatı katındaki dairede, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.