Üye Girişi
Haberler

Kırıkhan'da bir kişinin parasını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde A.A'yı darbedip 4 bin 520 lira ve 120 dolarını zorla alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Eşkali belirlenen Y.A. ve M.E, Alsancak Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde A.A'yı darbedip 4 bin 520 lira ve 120 dolarını zorla alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen Y.A. ve M.E, Alsancak Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Alsancak Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title