Kırıkhan'da bir kişinin parasını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde A.A'yı darbedip 4 bin 520 lira ve 120 dolarını zorla alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Eşkali belirlenen Y.A. ve M.E, Alsancak Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.