Kırıkhan'da Beton Mikseriyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücüye yapılan müdahale sonuç vermedi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanmasının ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kuru (68), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Kuru yönetimindeki 31 AAF 160 plakalı otomobil, dün Kırıkhan-Hassa kara yolunda karşı şeride geçerek A.D'nin kullandığı 06 EAV 26 plakalı beton mikseriyle çarpmıştı. Otomobilde bulunan Osman Erdoğan (64), kaza yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan sürücü Kuru ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.