Kırıkhan'da Beton Mikseriyle Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Öldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni olarak otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
A.K. (68) idaresindeki 31 AAF 160 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa yolunun Güzelce mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.D'nin kullandığı 06 EAV 26 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Osman Erdoğan'ın (64) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü A.K. ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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