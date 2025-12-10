Kırıkhan'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosiklet sürücüsüne, trafikte akrobatik hareketler yaptığı için 21 bin 837 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medya üzerinden tespit ettikleri sürücüye flere suç nedeniyle ceza uyguladı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 21 bin 837 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit ettikleri sürücü M.K.K'ye, ehliyetsiz araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve koruyucu ekipman takmama suçlarından toplam 21 bin 837 lira ceza kesti.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel