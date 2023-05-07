Kırıkhan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Saat 11.36'da yaşanan deprem, 7.88 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

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KIRIKHAN(Hatay), (DHA)-