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Kırık cam şişeleri otluk alanda yangına neden oldu

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırık cam şişeleri otluk alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının evlere sıçramadan söndürdü.

Kırık cam şişeleri otluk alanda yangına neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırık cam şişeleri otluk alanda yangına neden oldıu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın, Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesi 12. Sokakta bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırık cam şişelerinin kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken alevlerin evlere sıçramasını da engelledi. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Güncel

Çayırova Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler

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