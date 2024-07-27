Üye Girişi
Haberler

Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı anma programında bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programında müzik, gösteri ve geleneksel yemekler yer aldı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı.

Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından düzenlenen anma programına, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Kırgız yetkililer katıldı.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, son hanları olarak kabul ettikleri Rahmankul Han'ı kabri başında andı.

Anma programı Ulupamir'de devam etti. Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, burada yaptığı konuşmada, vatana ve millete hizmet eden büyükleri rahmetle anmak ve yeni nesle tanıtmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ataları Rahmankul Han sayesinde emniyetsiz bir bölgede yaşayan Kırgızların Türkiye'ye taşındığını belirten Kazakbaev, "Bugün Türkiye, birçok ulusu barındıran bir ülkedir. Ulupamir Kırgızları da 1982'den beri Türkiye vatandaşı olarak devletin çeşitli kademelerinde yer alıp ülkenin gelişim sürecine katkı sağlamakta. Kardeş Türkiye sadece Orta Doğu'da değil dünyada siyasi, ekonomik, askeri, ticari, kültürel ve diğer bütün alanlarda çok daha güçlüdür ve dünya lideridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarılar, tüm Türk dünyasının gururudur." dedi.

Vali Yardımcısı Yayabaşı da "Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen kardeşlerimizle 40 yılı aşkın süredir beraber yaşıyoruz. Kurulan dostluk sofralarıyla kadim Türk geleneklerini hep birlikte yaşatıyoruz. Ulupamirli kardeşlerimiz, burayı kutsal vatan toprağı bilerek yaşamlarını sürdürmekte." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Erciş Van Han Kültür Sanat Güncel Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz

 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

 TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title