Kırgızistanlı ekipler 116 saat sonra enkaz altındaki 16 yaşındaki genci çıkardı Güncel Haberler Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden 116 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkazdan bir genci kurtardı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden 116 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkazdan bir genci kurtardı. Acil Durumlar Bakanlığın Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki 12 Şubat Mahallesi'nde enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin, 116 saat enkaz altında kalan "Kamil" isimli 16 yaşındaki bir erkeği çıkardığı belirtildi. Bakanlık, kurtarma çalışmalarını canlı yayında veren bir ulusal televizyon kanalının görüntüsünü paylaştı. Kırgızistan'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına, 63 kişilik arama kurtarma ekibi ve 2 özel eğitimli arama köpeği katılıyor. Acil Durumlar Bakanlığı, yarın ek 100 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık görevlisi gönderecek. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kırgızistan Güncel Haberler

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