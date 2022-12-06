Kırgızistan, Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

BİŞKEK, 6 Aralık (Xinhua) -- Kırgız bir yetkilinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Avrasya Ekonomik Birliği'nin en üst yönetim organı olan Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısı Cuma günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayacak.

BİŞKEK, 6 Aralık (Xinhua) -- Kırgız bir yetkilinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Avrasya Ekonomik Birliği'nin en üst yönetim organı olan Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısı Cuma günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayacak.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Muratbek Azimbakiev, gazetecilere verdiği demeçte, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısına başkanlık yapacağını söyledi.

Azimbakiev, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye devletlerin başkanlarının mevcut ekonomik durumun yanı sıra Avrasya bölgesinin entegrasyonunu görüşeceğini belirtti.

Kırgız yetkili, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin liderlerinin aynı zamanda geçen yılın sonuçlarını özetleyeceklerini ve birliğin gelişme beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Teşkilatı Başkan Yardımcısı Nurlan İsmailov ise bilgilendirme toplantısında, asayiş ve yol güvenliğini sağlamak için 4 binden fazla polis memurunun görev alacağını söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği, Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere beş üye devletten oluşuyor.