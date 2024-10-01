Üye Girişi
Haberler

Kırgızistan ve Tacikistan Sınır İhtilafını Görüştü

Kırgızistan ve Tacikistan Sınır İhtilafını Görüştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan ve Tacikistan milli güvenlik yetkilileri, iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır konusunu ele almak üzere bir araya gelerek, sınır belirleme çalışmalarının devamına karar verdi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır konusunu ele aldı.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasındaki sınır belirleme heyet eş başkanları Taşiyev ve Yatimov, Tacikistan'ın Sogdiy bölgesine bağlı Buston şehrinde bir araya geldi.

Taşiyev ve Yatimov, Kırgız-Tacik devlet sınırındaki ihtilaflı sınırın netleştirilmesi konusunu görüştü.

Görüşmede, ihtilaflı sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ına tekabül eden 889 kilometrelik kısmı üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Uluslararası İlişkiler Kırgızistan Tacikistan Diplomasi Politika Güvenlik Güncel Dünya

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var

Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya uyarı

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü
DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım

DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli'nin açıklaması da bir hayli çarpıcı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor canlı maç izle! BARCELONA-YOUNG BOYS CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme linki Slovan Bratislava Manchester City CANLI izle! (tabii Spor) Slovan Bratislava Manchester City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Michy Batshuayi neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? Michy Batshuayi şapkasında ne yazıyor, küfür mü yazıyor? Okan Buruk neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? (41. Madde nedir) Arsenal PSG hangi kanalda? Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Stuttgart Sparta Prag kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Stuttgart Sparta Prag özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Barcelona Young Boys maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tel Aviv nerede, hangi ülkede? Inter Kızılyıldız maçı CANLI izle! (tabii Spor) Inter Kızılyıldız maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karasuspor Bozüyük Vitraspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Karasuspor Bozüyük Vitraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gölcükspor Karamürselspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Gölcükspor Karamürselspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });