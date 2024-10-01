Kırgızistan ve Tacikistan Sınır İhtilafını Görüştü

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır konusunu ele aldı.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasındaki sınır belirleme heyet eş başkanları Taşiyev ve Yatimov, Tacikistan'ın Sogdiy bölgesine bağlı Buston şehrinde bir araya geldi.

Taşiyev ve Yatimov, Kırgız-Tacik devlet sınırındaki ihtilaflı sınırın netleştirilmesi konusunu görüştü.

Görüşmede, ihtilaflı sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ına tekabül eden 889 kilometrelik kısmı üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.