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Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Anlaşmazlığını Çözdü

Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Anlaşmazlığını Çözdü
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Kırgızistan ve Tacikistan, sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanlarının yaptığı görüşmeler sonucunda sınır anlaşmazlığına çözüm buldu. İki ülke, yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin nihai belgelerin hazırlanması talimatı verdi.

Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınır anlaşmazlığı sorununu çözdüğü bildirildi.

Kırgızistan hükümetinden sınır anlaşmazlığıyla ilgili yapılan açıklamada, iki ülke sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanları, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un, Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin hükümetler arası sınır belirleme heyet başkanlarının, sınır anlaşmazlığı konusunda anlaşmaya vardığı ve Kırgız-Tacik devleti sınırına ilişkin nihai belgelerin hazırlanması talimatı verildiği aktarıldı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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