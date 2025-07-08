Kırgızistan ve Tacikistan Arasında İlişkiler Güçleniyor

Kırgızistan ile Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler ilerlemeye devam ediyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın daveti üzerine bu ülkenin başkenti Duşanbe'ye iadeiziyarette bulundu.

Caparov, Duşanbe Uluslararası Havaalanı'nda Rahman tarafından karşılandı. İki lider, 500'den fazla sanatçının yer aldığı bir konser programına katıldı.

Daha sonra, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda (Millet Sarayı'nda) düzenlenen resmi törende, Cumhurbaşkanı Caparov'un ziyareti dolayısıyla 21 pare top atışı yapıldı.

Liderler güvenlik ve sınır belirleme çalışmalarını görüştü

Liderler, baş başa görüşmede, iki ülkenin sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların durumu dahil olmak üzere çok çeşitli konularda ikili işbirliği konularını ele aldı.

Rahman, burada yaptığı konuşmada, Kırgız-Tacik ilişkilerinin yükselişte olduğunu belirterek, devlet sınırının belirlenmesi sürecinin başarıyla tamamlandığını ve sınır belirleme çalışmalarının aktif şekilde ilerlediğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin dinamik şekilde geliştiğini kaydeden Rahman, güvenlik alanında yakın işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Rahman, Kırgız mevkidaşıyla ikili ortaklığın mevcut durumu ve perspektifleri ile güncel uluslararası ve bölgesel konuları görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Caparov, görüşmelerden yapıcı müzakereler bekliyor

Caparov, Tacikistan'a daveti ve kardeş Tacik halkının sıcak, samimi karşılamasından dolayı şükranlarını dile getirdi.

Görüşmelerden yapıcı müzakereler beklediğini söyleyen Caparov, Kırgız-Tacik devlet sınırının belirlenmesi sürecinin tamamlanmasının sadece iki ülkede değil, aynı zamanda tüm bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirme açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Caparov, sınır belirleme çalışmalarının yakın gelecekte mutabık kalınan takvime uygun olarak tamamlanacağından emin olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında bir dizi belge ve anlaşma imzalandı

Heyetler arası görüşmenin ardından liderler, ortak bildiriye imza attı.

Bu arada, Kırgızistan ile Tacikistan arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Bunlar arasında güven artırıcı önlemler hakkında anlaşma, Kırgız-Tacik Hükümetlerarası Konseyi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma, jeodezi, kartografi, arazi yönetimi, kadastro, gayrimenkul tescili ve uzaktan algılama alanlarında işbirliği anlaşması yer aldı.

Ayrıca, standardizasyon, metroloji, ürün uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon alanında işbirliğine dair bir anlaşma ile turizm alanında işbirliği anlaşması da imzalandı. Bunun yanında, iki ülkenin Ticaret ve Sanayi Odaları arasında bir iş konseyi kurulmasına ilişkin anlaşma da taraflarca onaylandı.

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç kurumları arasında işbirliği anlaşmasının imzalanmasının yanı sıra kamu hizmeti alanında işbirliği ve Dışişleri Bakanlıkları arasında bir işbirliği programı kabul edildi.

2025-2026 dönemini kapsayan tedarik, sanayi ve yeni teknolojiler alanındaki işbirliğine yönelik bir eylem planı da imza altına alındı. Ayrıca, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanında işbirliği anlaşması ile ulusal yayın kuruluşları ve tarım araştırma enstitüleri arasında işbirliği muhtıraları imzalandı.

İmza töreninin ardından iki ülke arasındaki "Karamık" ve "Bordobo" kara gümrük kapılarının, video konferans yöntemiyle resmi açılışı gerçekleştirildi.

Liderler, görüşmelerin ardından basının karşısına geçti

Caparov, görüşmelerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Kırgız-Tacik ilişkileri karşılıklı saygı, güven ve iyi komşuluk temelinde yeni bir gelişme aşamasına giriyor." dedi.

Ticaret, mal ve hizmet dolaşımı için elverişli koşulların yaratılması da dahil olmak üzere, vatandaşlar için sınır geçiş prosedürlerinin basitleştirilmesini kolaylaştırmayı kabul ettiklerini belirten Caparov, ilk Kırgız-Tacik Hükümetlerarası Konsey Toplantısı'nın Bişkek'te yapılacağını duyurdu.

Rahman da iki ülke arasında hidroelektrik enerjisi alanındaki işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ifade ederek, bugün imzalanan belgelerle ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin tüm yelpazesinin daha da genişletilmesinin hukuki temelinin güçlendirildiğini vurguladı.

İki ülke sınır anlaşmasını 13 Mart'ta Bişkek'te imzalamıştı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorunu iki ülke cumhurbaşkanları tarafından 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşması belgelerinin karşılıklı değişimi Tacikistan'ın Hocent şehrinde 31 Mart'ta yapılmıştı.

Böylece, Kırgızistan ile Tacikistan arasında 1006 kilometre uzunluğundaki sınırın tartışmalı 486 kilometrelik bölümü belirlenmişti.