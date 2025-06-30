Kırgızistan ve Rusya İlişkileri Güçleniyor

BİŞKEK, 30 Haziran (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Pazar günü Kırgızistan'ın tatil beldesi Çolpon-Ata'da gerçekleşen görüşmede ikili ve çok taraflı işbirliği ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya'yla olan ortaklıklarını güçlendirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Caparov, iki ülke arasındaki ilişkiyi ittifak ve stratejik işbirliği olarak tanımladı.

Caparov, Rusya'nın ülkesinin en önemli ticaret ve ekonomi ortağı olmayı sürdürdüğünü ve Kırgızistan'daki artan doğrudan yatırımlarıyla Orta Asya ekonomisindeki en büyük yatırımcı konumunda olduğunu söyledi.

Lavrov ise kilit öneme sahip alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını vurguladı.