Kırgızistan ve Rusya Dışişleri Bakanları İşbirliğini Güçlendiriyor

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Kulubayev'in daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İki ülke dışişleri bakanlarının baş başa ve heyetler arası görüşmelerde siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, göçmen işçilerin durumu, kültürel ve insani alanlardaki öncelikli işbirliği alanları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Karşılıklı anlayış ve güven atmosferinde geçen görüşmelerde taraflar, ortaklığı daha da güçlendirme, pratik işbirliğini genişletme ve halihazırda sağlanan sonuçları artırma isteklerini teyit etti.

Uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi konularına özel önem verilen görüşmede bu yıl için planlanan üst düzey ziyaretlerin takvimi ve gündemi netleştirildi.

Rusya ile ilişkiler

Diplomatik ilişkilerin 20 Mart 1992'de kurulduğu iki ülke, bu yıl 27 Temmuz'da Ebedi Dostluk, İttifak ve Ortaklık Deklarasyonu'nun imzalanmasının 25. yıl dönümünü kutlayacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 2024'te Rusya ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Rus ortaklı şirketlerin sayısı 1700'ü geçti.

Rusya-Kırgız Kalkınma Fonu, 2014 yılından bu yana 3 bin 600 projeye 835 milyon doların üzerinde finansman sağladı. Fon tarafından bu yıl 165 milyon dolar tutarındaki 36 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Şu anda Rusya'da 5 bin 100'ü burslu 10 bin 300 Kırgız öğrenci eğitim görüyor.

Rusya, Kırgızistan'ın ihtiyacı olan petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor.

"Rus Öğretmeni Yurt Dışında" Projesi kapsamında 2024-2025 akademik yılında Rusya'dan 198 öğretmen, Kırgızistan'daki 42 eğitim kuruluşunda görev aldı.

Rusya, Avrasya sivil toplum örgütü aracılığıyla 2024'te Kırgız okullarına 100 otobüs hibe etti.

Rusya'nın Kırgızistan'da askeri hava üssü bulunuyor.