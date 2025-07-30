Kırgızistan ve Özbekistan İlişkilerinde Dönüşüm

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, son yıllarda Özbekistan ile ilişkilerde önemli bir dönüşüm yaşadıklarını söyledi.

Kulubayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Kulubayev, konuk bakanı misafirperver Kırgız topraklarında, Orta Asya'nın incisi olarak nitelendirilen Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özbek mevkidaşının ilk resmi ziyaretine önem verdiklerini vurgulayan Kulubayev, "Bugünkü ziyaretinizin, Kırgızistan ile Özbekistan arasında her düzeyde sürdürülen aktif ve güvene dayalı diyaloğun devamına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu ziyaret, Kırgız-Özbek ilişkilerindeki güçlü dostluğu, karşılıklı saygıyı ve stratejik niteliği bir kez daha teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda ikili ilişkilerimizde bir dönüşüm yaşıyoruz"

Kulubayev, Özbekistan ile ilişkileri daha açık, pratik ve sonuç odaklı hale getirmek için samimi biçimde çalıştıklarını belirterek, "Son yıllarda ikili ilişkilerimizde bir dönüşüm yaşıyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bu seviyeye ulaşmasında, liderler arasındaki aktif ve anlamlı temaslara dikkati çeken Kulubayev, iki cumhurbaşkanının ortaya koyduğu siyasi iradenin belirleyici olduğunu vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin önemine değinen Kulubayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Kırgızistan'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

"Kırgızistan bizim için yakın komşu, stratejik ortak ve kardeş ülkedir"

Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov, Çolpon-Ata şehrinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Mevkidaşının iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerine katıldığını belirten Saidov, "Kırgızistan bizim için yakın bir komşu, stratejik ortak ve kardeş ülkedir." dedi.

Kırgızistan ile ilişkilerine derin önem verdiklerini ifade eden Saidov, "Bugünkü başarımızın ve her geçen gün kat ettiğimiz mesafenin temel dayanağı, devlet başkanlarımızın siyasi iradesi ve çabalarıdır." ifadesini kullandı.

Saidov, yılbaşından bu yana iki ülke arasında farklı düzeylerde 70'ten fazla ziyaret ve görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu rakamın iki ülke arasındaki güçlü potansiyele işaret ettiğini vurguladı.

Kırgızistan ile ticaretin arttığına dikkati çeken Saidov, "Son altı ayda ticaretimiz 500 bin doları aştı. Transit taşımacılığı da artıyor. Halklarımız birbirine misafirliğe gidiyor. Ayrıca, ticaret yapmak ve ilişkilerini geliştirmek hoşuna gidiyor. Karşılıklı ziyaretler 2 milyon 200 kişiye ulaştı. Basit ihracat ve ithalat işlemlerinden derin teknolojik işbirliğine sistematik olarak geçiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Kırgızistan'a resmi ziyaretinin hazırlıkları basına kapalı ele alındı.

Saidov, yarın Çolpon-Ata şehrinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edecek.