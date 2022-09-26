Kırgızistan ve Özbekistan arasında sınır belirleme konusunda protokol imzalandı Güncel Haberler Kırgızistan ve Özbekistan arasında sınır belirleme konusunda ortak protokol imzalandığı bildirildi. Kırgızistan ve Özbekistan arasında sınır belirleme konusunda ortak protokol imzalandığı bildirildi. Kırgızistan Hükümeti Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında sınır belirleme heyetlerinin başkent Bişkek'te bir araya geldiği belirtildi. Toplantının ardından Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Kamçıbek Taşiyev ile Özbekistan Başbakanı Abdullo Aripov arasında sınır belirleme konusunda ortak protokol imzaladığı ifade edildi. Açıklamada, protokolün, Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin yeni bir taslak üzerinde anlaşmaya varma prosedürünün başlatılmasını öngördüğü kaydedildi. Kırgızistan ile Özbekistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili 23-25 Mart 2021'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan sınır konulu müzakerelerde sorunun karşılıklı arazi değişimi usulüyle çözüme kavuşturulduğu bildirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur Kırgızistan Özbekistan Kabine Güncel Haberler

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