Kırgızistan ve Kazakistan Karşılıklı Ticaret Hacmini Artırma Konusunda Anlaştı

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, karşılıklı ticaret hacminin mevcut 1,5 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkartılması konusunda anlaştı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, göreve geldikten sonra ilk kez Kazakistan'ın başkenti Astana'da resmi temaslarda bulundu.

Kulubayev, Kazak mevkidaşı Nurtleu ile bir araya geldi.???????

Ticaret, yatırım, su ve enerji, transit ve ulaştırma, kültürel ve insani alanlarda işbirliğini ele alan bakanlar, ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik ve iyi komşuluk ilkelerine dayalı müttefiklik ilişkilerini derinleştirme konularını da görüştü.

Bakan Nurtleu, Kırgızistan'ın sadece müttefikleri değil aynı zamanda yakın komşu ve kardeş halk olduğunu belirterek "Bizleri yüzyıllardır devam eden dostluğumuz, ortak manevi değerlerimiz ve Türk kökenimiz birleştiriyor." dedi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev de Kırgız-Kazak ilişkilerinin dinamiğine değinerek iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmiş müttefiklik seviyesine yükseltildiğini söyledi.

Taraflar iki ülke arasında parlamentolar ve hükümetler arası bağları genişletme konusunda mutabık kalırken karşılıklı ticaret hacminin mevcut 1,5 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkartma konusunda anlaştı.

Kulubayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.