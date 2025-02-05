Kırgızistan ve Çin İşbirliği Gelişiyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin ile ilişkilere yönelik, "Bölgelerarası işbirliğimiz meyvesini vermeye başladı. Ülkemizde fabrikalar kuruluyor, ortak girişimler açılıyor, ticaret, makine mühendisliği, lojistik, ulaştırma, e-ticaret alanlarında projeler hayata geçiriliyor." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'in başkenti Pekin'e ziyaret gerçekleştiren Caparov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Caparov, Şi'yi ve tüm dost Çin halkını ülkenin Bahar Bayramı dolayısıyla tebrik ederek, "Bölgelerarası işbirliğimiz meyvesini vermeye başladı. Ülkemizde fabrikalar kuruluyor, ortak girişimler açılıyor, ticaret, makine mühendisliği, lojistik, ulaştırma, e-ticaret alanlarında projeler hayata geçiriliyor." diye konuştu.

Kırgızistan'ın, Çin'i yalnızca sadık bir dost ve güvenilir bir ortak olarak değil, aynı zamanda vizyoner liderliğe sahip ilham verici bir komşu olarak gördüğünü ifade eden Caparov, eşit ve karşılıklı yarar sağlayan Kuşak ve Yol Girişimi'nden övgü ile söz etti.

Caparov, Çin'in söz konusu girişimi kapsamında daha büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesine ülkesinin desteğini vurguladı.

Kırgızistan'ın Çin'in "küresel kalkınma, güvenlik ve medeniyet" konusundaki girişimlerine bağlılığını desteklediğini dile getiren Caparov, bu girişimlerin Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması ve küresel güvenliğin sağlanmasına yaptığı katkıya dikkati çekti.

Caparov, Çin Devlet Başkanı Şi'nin girişimiyle "Çin-Orta Asya" bölgesel işbirliğinin yeni formatının oluşturulduğunu anımsatarak, buna katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

İlişkiler kapsamlı stratejik ortaklık seviyesinde

Şi ise Çin ve Kırgızistan halklarının güçlü bağları bulunduğunu belirterek, "İlişkilerimiz kapsamlı stratejik ortaklık açısından çığır açacak bir seviyeye ulaştı. Ülkelerimiz arasında güvene dayalı siyasi diyalog güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Caparov döneminde ülkenin istikrarlı bir kalkınma gösterdiğini ve önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Şi, Caparov liderliğindeki Kırgızistan'ın, ulusal çıkarlarına uygun, bağımsız ve özgün bir kalkınma yolu seçtiğine duyduğu güveni dile getirdi.

Şi, Çin'de geleneğe göre Ay Yeni Yılı'nın ilk ayının tamamının tatil olarak kabul edildiğini anımsatarak, Caparov'un Bahar Bayramı kapsamında kabul ettiği ilk yabancı lider olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin ardından kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri kabul edildi ve iki ülke hükümetleri arasında 22 belge ve memorandum imzalandı.

Caparov, Çin'deki temasları kapsamında, Çin'in Harbin şehrinde düzenlenecek 19. Asya Kış Oyunlarının açılış törenine de katılacak.