Kırgızistan ve Afganistan Arasında Vergi İşbirliği Görüşmesi

Kırgızistan Devlet Vergi Komitesi Başkan Yardımcısı Bakıt Djienbekov, Afganistan heyetini vergi yönetimi ve dijitalleşme alanında bilgilendirdi.

Kırgızistan Devlet Vergi Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komitenin Başkan Yardımcısı Bakıt Djienbekov, ülkeyi ziyaret eden Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Nureddin Azizi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Djienbekov, Afgan heyetine, Kırgızistan'daki mevcut vergi sistemi, bu alanda devam eden reformlar, vergi idaresinin verimliliği ve şeffaflığını artırmayı amaçlayan dijital teknolojiler ve bunların uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Vergi komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi veren Djienbekov, kurumun işbirliğine ve ortak girişimlerin hayata geçirilmesine açık olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'a davet için teşekkürlerini sunan Bakan Vekili Azizi, iki ülke arasında ortaklıkların kurulması ve güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Azizi, Afgan tarafının, ekonomik ilişkiler ve karşılıklı kalkınmanın güçlendirilmesine katkıda bulunacak vergi idaresi ve dijitalleşme alanı da dahil olmak üzere ikili işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.