Kırgızistan, TÜRKPA 11. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yaptı Kırgızistan, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Kırgızistan, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Ülkenin Issık Göl bölgesindeki Çolpon-Ata şehrinde Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde TÜRKPA 11. Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er katıldı. Gözlemci ülkelerden Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ile Türkmenistan Meclis Başkan Yardımcısı Kasımgulı Babayev, uluslararası kuruluşların yetkilileri ve TÜRKPA'ya üye ülke parlamento heyetleri toplantıda konuk olarak yer aldı. Toplantının başında Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov, TÜRKPA Dönem Başkanlığını Kazakistan'dan devraldı. Meclis Başkanlarının yanı sıra eğitim kurumları ve uluslararası kuruluşların yetkililerinin konuşma yaptığı, faaliyet ve seçim raporları ile bütçenin kabul edildiği toplantı sonunda TÜRKPA 11. Genel Kurulunun Çolpon-Ata Bildirisi imzalandı. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) adının Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) şeklinde değiştirildiği açıklandı. TÜRKPA 12. Genel Kurul Toplantısı'nın 27-29 Nisan 2023'te İstanbul'da yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Kasım 2021'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde yayınlanan bildiriyle Türk Konseyi'nin adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmişti. AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel Togo Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kırgızistan Güncel Haberler

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