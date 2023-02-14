Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan, Türkiye'ye Yeni Kurtarma Ekibi ve Yardım Gönderdi

Güncel Haberler

Kırgızistan, Türkiye'ye Yeni Kurtarma Ekibi ve Yardım Gönderdi

BİŞKEK, 14 Şubat (Xinhua) -- Kırgızistan, depremzedelere yardım etmek için 80 kurtarma görevlisini daha uçakla Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı.

BİŞKEK, 14 Şubat (Xinhua) -- Kırgızistan, depremzedelere yardım etmek için 80 kurtarma görevlisini daha uçakla Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı.

Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 78 kıl çadırdan oluşan insani yardımın, üç doktor ve çadırların kurulumunu yapacak işçilerle birlikte Gaziantep üzerinden Kahramanmaraş'a gönderildiğini duyurdu.

Bakanlık, "Kurtarma görevlileri, doktorlar ve insani yardım, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gönderiliyor. Üçüncü kurtarma ekibi, önümüzdeki günlerde ek bir uçak seferiyle depremden etkilenen Türkiye'ye gidecek" açıklamasında bulundu.

Kırgızistan 7 Şubat'ta Türkiye'ye 67 kurtarma görevlisi ile özel eğitimli köpekler ve iki köpek eğiticisi göndermişti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sevgililer Günü Kahramanmaraş Kırgızistan Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title