Kırgızistan, Türkiye'ye Yeni Kurtarma Ekibi ve Yardım Gönderdi

BİŞKEK, 14 Şubat (Xinhua) -- Kırgızistan, depremzedelere yardım etmek için 80 kurtarma görevlisini daha uçakla Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı.

BİŞKEK, 14 Şubat (Xinhua) -- Kırgızistan, depremzedelere yardım etmek için 80 kurtarma görevlisini daha uçakla Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı.

Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 78 kıl çadırdan oluşan insani yardımın, üç doktor ve çadırların kurulumunu yapacak işçilerle birlikte Gaziantep üzerinden Kahramanmaraş'a gönderildiğini duyurdu.

Bakanlık, "Kurtarma görevlileri, doktorlar ve insani yardım, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gönderiliyor. Üçüncü kurtarma ekibi, önümüzdeki günlerde ek bir uçak seferiyle depremden etkilenen Türkiye'ye gidecek" açıklamasında bulundu.

Kırgızistan 7 Şubat'ta Türkiye'ye 67 kurtarma görevlisi ile özel eğitimli köpekler ve iki köpek eğiticisi göndermişti.