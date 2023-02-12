Kırgızistan, Türkiye'ye 50 kişilik ek arama kurtarma ve sağlık ekibi ile 75 çadır gönderdi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar ve Sağlık bakanlıklarına bağlı 50 kişilik ek arama kurtarma ve sağlık ekibi ile 75 çadır, Gaziantep'e gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar ve Sağlık bakanlıklarına bağlı 50 kişilik ek arama kurtarma ve sağlık ekibi ile 75 çadır, Gaziantep'e gönderildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere arama kurtarma ve sağlık ekibi için düzenlenen uğurlama programına, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bakıt Torobayev, Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.

Havalimanı peronunda dizilen ekipler, "Biz birgebiz" ve "Biz birlikteyiz" yazılı afiş açarak, Kırgız halkının Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu gösterdi.

"Kırgızistan devleti ve halkının selam ve iyi dileklerini Türk halkına iletiniz"

Torobayev, Acil Durumlar ve Sağlık bakanlıklarına bağlı ekibe "Siz, bugün kardeş Türk halkına yardım elinizi uzatmaya gidiyorsunuz. Bu büyük bir sorumluluk misyonudur. Kırgızistan devleti ve halkının selam ve iyi dileklerini Türk halkına iletiniz. Elinizden gelen yardımı gösteriniz. Siz de görüyorsunuz ki; tüm dünya, Türkiye Cumhuriyeti devletine yardım seferberliği başlatmış bulunmaktadır. Devletimizin ve milletimizin niyetlerini yerine getiriniz. Evlerinize sağ salim dönmenizi ve ailenize kavuşmanızı temenni ediyoruz. Kendinize de iyi bakınız." şeklinde seslendi.

Büyükelçi Doğan da "Kırgız kardeşlerim, Türk milleti ve hükümeti adına Kırgız halkına yardım ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz size minnettarız. Türkün evi Kırgız'ın evidir. Kırgız'ın evi Türkün evidir. Türkiye'de yapacağınız kutsal görevde sağlık ve başarı diliyorum." ifadesini kullandı.

"Türkiye'ye 50 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi ile 75 çadır gönderiyoruz"

Acil Durumlar Bakanı Acikeyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle Türkiye'nin Gaziantep şehrine yardımları ulaştırmak için 50 tonluk kapasiteli 2 kargo uçağı hazırladıklarını bildirdi.

Daha önce de Kahramanmaraş'a 63 kişilik arama kurtarma ekibini gönderdiklerini ancak daha sonra bu sayıyı 67'ye çıkardıklarını aktaran Acikeyev, "Bugün Gaziantep'e 50 kişilik arama kurtarma ve sağlık çalışanından oluşan ekip ile 75 Kırgız keçe ve bez çadırı gönderiyoruz." dedi.

Acikeyev, ek 50 kişilik ekibin ve 75 çadırı taşıyacak uçağın da salı günü Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştırılacağını kaydetti.