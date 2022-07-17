Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı düzenlendi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen adaylar için giriş sınavı yapıldı. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen adaylar için giriş sınavı yapıldı. KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki 225 salonda gerçekleştirilen ve 956 personelin görev aldığı sınava öğrenci adayları, kimliklerini ibraz ederek alındı. Üniversitesinin düzenlediği giriş sınavına başvuran 7 bin 500 öğrenci adayından lisans eğitimi için 1425 öğrencinin alınacağı öğrenildi. Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, adaylara başarılar diledi. Sınava geç kalan öğrencilerin üniversite araçları ile sınav yerlerine taşınması dikkat çekti. Sınav sonuçları 23 Temmuz'da ilan edilecek. KTMÜ, 1995'te Kırgızistan ile Türkiye arasında İzmir'de imzalanan anlaşmayla kurulmuştu. AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel Cengiz Aytmatov Kırgızistan Türkiye Güncel Haberler

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