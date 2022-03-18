Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü anma programı düzenlendi.

Üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Çanakkale şehitlerine saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kırgızistan milli marşının okunmasıyla başladı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, burada yaptığı konuşmada, "Çanakkale bir destandır ve Çanakkale destanını yazanları rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Prof. Dr. Ceylan, "Çanakkale savaşının yaşanmasının en temel nedenlerden birinin İngilizlerin romantik düşünceleri, Fransızların kendisine has görüşleri ve Yunanların farklı mitolojik desteklerle beslenmiş olmasıdır." diye konuştu.

Bunların temel felsefesinin, Anadolu'nun Türk'e ait olmadığı düşüncesinin zaman zaman silahlı mücadeleye, siyasi mücadeleye ve ekonomi savaşlarına dönüştüğünü söyleyen Ceylan, "Hiç şüphesiz, Türkiye'de son dönemde yaşadığımız ekonomik savaşlar da bunun bir uzantısıdır." ifadesini kullandı.

Ceylan, Çanakkale Savaşı'nın Türklüğün dirilişi ve mazlum milletlerin kurtuluş meşalesi olduğunu belirterek "Çanakkale şehitleri önünde saygıyla eğiliyor, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Allah, Türk milletine daha böyle savaşlar yaşatmasın." temennisinde bulundu.

"Türkiye, Türk halkları birleştiren kardeş ülkemizdir"

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de Türk dünyasının lokomotifi Türkiye'nin, dünyada aldığı yerle gurur duyduğunu dile getirerek "Türkiye, Türk halklarını birleştiren kardeş ülkemizdir." dedi.

Türk dünyasının geleceğinin büyük olacağına inandığını söyleyen Kulmırzayev, "Yaşadığımız tarih içinde gördük ki ekonomimiz güçlü olmalı. Elimizde teknolojimiz olmalı. Gençlerimizi doğru terbiye etmeliyiz. Bizim geleceğimiz gençlerimizde." diye konuştu.

Çanakkale Zaferi dolayısıyla kutlayan Kulmırzayev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarihindeki önemine dikkati çekti.

Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Kırgızca Koordinatörü, şair ve tercüman Altınbek İsmailov, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat şiirini Kırgızca okudu.

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan "Batmayan Güneş Çanakkale" adlı tiyatro gösterisiyle devam eden programın sonunda, konuklara kahraman Türk askerinin savaşta yediği buğday çorbası ve üzüm hoşafından oluşan öğle yemeği ikram edildi.